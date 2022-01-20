Месси может вернуться в состав «ПСЖ» в матче с «Реймсом», участие Мбаппе – под вопросом

Стали известны детали кадровой ситуации в составе «ПСЖ» накануне поединка с «Реймсом» в рамках Лиги 1, который запланирован на 23 января.

Согласно данным, предоставленным источником L’Equipe, в данном матче стоит ожидать возвращение Лионеля Месси на футбольное поле – ранее аргентинец пропустил несколько игр из-за коронавируса. Отмечается, что сейчас он чувствует себя гораздо лучше, приступив к работе в общей группе.

Однако под вопросом остается участие в поединке форварда Килиана Мбаппе. Футболист получил повреждение на прошлых выходных, пропустив тренировочные занятия во вторник и в среду.