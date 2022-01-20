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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси может вернуться в состав «ПСЖ» в матче с «Реймсом», участие Мбаппе – под вопросом

20 Января 2022 • 20:15 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

Стали известны детали кадровой ситуации в составе «ПСЖ» накануне поединка с «Реймсом» в рамках Лиги 1, который запланирован на 23 января.

Согласно данным, предоставленным источником L’Equipe, в данном матче стоит ожидать возвращение Лионеля Месси на футбольное поле – ранее аргентинец пропустил несколько игр из-за коронавируса. Отмечается, что сейчас он чувствует себя гораздо лучше, приступив к работе в общей группе.

Однако под вопросом остается участие в поединке форварда Килиана Мбаппе. Футболист получил повреждение на прошлых выходных, пропустив тренировочные занятия во вторник и в среду.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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