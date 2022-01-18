В «ПСЖ» уже начинают верить, что им удастся сохранить Мбаппе

Руководство «ПСЖ» становится всё более уверенным в продлении контракта с нападающим Киллианом Мбаппе. Отметим, что действующее соглашение футболиста с парижским клубом истекает в конце сезона, а сам француз неоднократно изъявлял желание присоединиться к мадридскому «Реалу».

По сообщениям ESPN, сейчас футболист открыт к тому, чтобы остаться в «ПСЖ». Но отмечается, что речь идёт исключительно о краткосрочном соглашении. Клуб уже провёл переговоры с семьёй футболиста, которые закончились успешно.

Отметим, что в этом сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.