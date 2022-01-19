Ди Мария ждёт от Месси лучшей игры в ближайшее время

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария заявил, что в ближайшее время ожидает от своего партнёра Лионеля Месси лучшей игры за клуб. По словам Анхеля, футболисты «ПСЖ» в последнее время помогали игроку адаптироваться, давая ему различные подсказки и советы.

«Когда Месси перешёл в клуб, мы старались ему помочь, чтобы он адаптировался как можно быстрее. Постепенно все детали встроятся, и Месси будет играть все лучше и лучше, как и все остальные», – заявил ди Мария в интервью официальному сайту «ПСЖ».

В этом сезоне Месси провёл 16 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. В этих играх аргентинец отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами.