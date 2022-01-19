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Ди Мария ждёт от Месси лучшей игры в ближайшее время

19 Января 2022 • 20:01 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария заявил, что в ближайшее время ожидает от своего партнёра Лионеля Месси лучшей игры за клуб. По словам Анхеля, футболисты «ПСЖ» в последнее время помогали игроку адаптироваться, давая ему различные подсказки и советы.

«Когда Месси перешёл в клуб, мы старались ему помочь, чтобы он адаптировался как можно быстрее. Постепенно все детали встроятся, и Месси будет играть все лучше и лучше, как и все остальные», – заявил ди Мария в интервью официальному сайту «ПСЖ».

В этом сезоне Месси провёл 16 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. В этих играх аргентинец отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Анхель Ди Мария
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
19 Января 2022 в 20:28
Он играет нормально, вот только вы постоянно мажете из убойных позиций, на которые он вас выводит.... Factos... Хе...
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