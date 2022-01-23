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Чемпионат Франции. 1 лига

Маркиньос: «Месси приехал в «ПСЖ» не отдыхать»

23 Января 2022 • 17:45 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.60 14.50
Через 3 ч. 30 мин.

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поддержал своего партнера по команде Лионеля Месси, который за полгода пребывания в столице Франции так и не смог продемонстрировать должного влияния на результаты местного гранда.

По словам бразильца, в скором времени ситуация изменится. Он уверен, что Лео поможет клубу достичь поставленных целей.

«Такие футболисты приезжают в Париж не отдыхать. Считаю, Месси видит потенциал завоевания трофеев в нашей команде», - приводит слова Маркиньоса портал Telefoot.

Напомним, что сегодня, 23 января, «ПСЖ» проведет поединок с «Реймсом» в Лиге 1 – Месси попал в заявку. Текстовый репортаж матча будет доступен на сайте Liveresult.ru.

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Лионель Месси ПСЖ Маркиньос
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Идет 6 минута Монпелье 0:0 Монако 3.55 3.55 2.09
23.01  22:45 ПСЖ ... Реймс 1.23 6.60 13.00
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