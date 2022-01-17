Роналду получил от ФИФА отдельную награду за рекорд по голам на международной арене

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду от ФИФА за рекорд по голам на международной арене. Осенью 2021 года португалец отметился своим 115 точным ударом в футболке национальной команды, превзойдя показатель иранца Али Даеи.

Примечательно, что Роналду оказался единственным, кто получил приз лично в руки прямо на сцене. Все остальные номинанты выходили на связь со студией посредством видеосвязи.

Также на церемонии FIFA The Best стало известно имя лучшего футболиста по итогам прошедшего сезона, лучшего тренера, а также была объявлена символическая сборная года.