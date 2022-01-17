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Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду получил от ФИФА отдельную награду за рекорд по голам на международной арене

17 Января 2022 • 22:28 Комментировать (2)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду от ФИФА за рекорд по голам на международной арене. Осенью 2021 года португалец отметился своим 115 точным ударом в футболке национальной команды, превзойдя показатель иранца Али Даеи.

Примечательно, что Роналду оказался единственным, кто получил приз лично в руки прямо на сцене. Все остальные номинанты выходили на связь со студией посредством видеосвязи.

Также на церемонии FIFA The Best стало известно имя лучшего футболиста по итогам прошедшего сезона, лучшего тренера, а также была объявлена символическая сборная года.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
17 Января 2022 в 22:50
Один, совсем один... Бедный... Это и доказывает "престижность" этой премии... 7 ЗМ и 6 ЗБ... Поезд ушел.... А-ха-ха-ха...
Стэтхэм на минималках
17 Января 2022 в 22:56
Как раз наоборот, седьмой липовый для Месси и обесценивает ЗМ, а здесь наконец-то дали заслуженному лучшему игроку - Леве. Алекс, ты там еще не вскрылся в ванной?)
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