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Объявлена сборная лучших игроков прошедшего года по версии ФИФА

17 Января 2022 • 22:12 Комментировать (1)

ФИФА обнародовала символическую сборную футболистов прошедшего сезона. Во время церемонии награждения премии The Best стали известны имена одиннадцати лучших игроков по версии респондентов международной организации.

Сборная года выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ «ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Давид Алаба («Бавария»/«Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Жоржиньо («Челси»), Н’голо Канте («Челси»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»).

Отметим, что в список не попал голкипер «Челси» Эдуар Менди, который был ранее признан лучшим вратарем по итогам сезона. Чемпионат Англии представлен пятью футболистами, по два игрока из Франции и Германии, а также по одному из Италии и Испании.

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ФИФА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
17 Января 2022 в 22:57
Вратарь года один, в сборной другой, Салах в тройке, но не в сборной, где 4 нападающих, тоже есть впринципе к чему придраться, но это уже такое, просто решили всех заметить
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