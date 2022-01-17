Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски - лучший футболист сезона 2020/21 по версии ФИФА

17 Января 2022 • 22:21 Комментировать (2)
Герта
...
Бавария
10.00 5.80 1.28
23.01 19:30

Самую престижную индивидуальную награду по версии ФИФА выиграл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – на церемонии The Best поляк был назван лучшим футболистом по итогам прошедшего сезона.

В 2021 году форвард стал лучшим бомбардиром среди топ-5 лиг Европы. Также Левандовски завоевал вместе с «Баварией» чемпионство Германии.

Месяцами ранее Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив звезде «ПСЖ» Лионелю Месси. В этот раз аргентинец остался за спиной своего конкурента. Помимо него, в тройку лучших еще вошел вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

На церемонии была объявлена символическая сборная прошедшего сезона по версии респондентов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ГЕРТА БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Января 2022 в 22:53
скоро появится фото где он с призом в койке ))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
21:26 · Германия. Бундеслига
Сарр наверняка покинет «Баварию» - на него претендуют клубы из Италии и Франции
17:17 · Германия. Бундеслига
​Лунёву нужна операция – названы сроки восстановления
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «РБ Лейпцига»
03:08 · Германия. Бундеслига
«Висла» арендовала полузащитника «Штуттгарта»
01:40 · Германия. Бундеслига
Зюле не хочет оставаться в «Баварии»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера Хайдара слухи
00:15 · Германия. Бундеслига
«Интеру» нужен защитник «Айнтрахта»
16 Января
22:21 · Англия. Премьер-лига
Беллингхем – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно слухи
21:29 · Германия. Бундеслига
«Арминия» едва не проиграла «Гройтер Фюрту»
20:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за ситуацией вокруг Френки де Йонга слухи
19:34 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» с «Айнтрахтом» поделили очки
19:12 · Германия. Бундеслига
Павар: «В Лиге чемпионов «Баварию» не пугает ни одна из команд»
15:46 · Германия. Бундеслига
​Директор «Боруссии: «Нас удивили слова Холанна»
11:27 · Германия. Бундеслига
​Нойер: «Хочу оставаться частью «Баварии»
15 Января
22:29 · Германия. Бундеслига
Зоммер отбивал 11-метровые, но гладбахская «Боруссия» всё равно проиграла «Байеру»
Все новости
Рекомендуем