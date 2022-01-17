Левандовски - лучший футболист сезона 2020/21 по версии ФИФА

Самую престижную индивидуальную награду по версии ФИФА выиграл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – на церемонии The Best поляк был назван лучшим футболистом по итогам прошедшего сезона.

В 2021 году форвард стал лучшим бомбардиром среди топ-5 лиг Европы. Также Левандовски завоевал вместе с «Баварией» чемпионство Германии.

Месяцами ранее Левандовски занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив звезде «ПСЖ» Лионелю Месси. В этот раз аргентинец остался за спиной своего конкурента. Помимо него, в тройку лучших еще вошел вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

На церемонии была объявлена символическая сборная прошедшего сезона по версии респондентов.