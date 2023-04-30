Тухель объяснил решение не выпускать Мюллера в стартовом составе

Рулевой «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о ветеране команды Томасе Мюллере.

Атакующий полузащитник начал на скамейке запасных сегодняшний матч Бундеслиги против «Герты» (2:0). Мюллер появился на поле на 61-й минуте, вскоре после чего Серж Гнабри забил первый гол в матче.

«Нет никаких сомнений в важности Томаса для нашей команды, но у него были некоторые проблемы со спиной. Я ожидал, что всё может сложиться именно так, как и сложилось, поэтому рассчитывал выпустить Мюллера на последние 30 минут – его опыт должен был помочь. Томас – образцовый профессионал», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля.