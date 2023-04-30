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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» дважды реализовала невероятное преимущество в матче с «Гертой»

30 Апреля 2023 • 18:24 Комментировать
Бавария
2:0
Герта
окончен

Осечкой дортмундской «Боруссии» «Бавария» воспользовалась сполна. Чемпионы Германии принимали «Герту» и нанесли под два десятка ударов, подали примерно столько же угловых при нулях в аналогичных графах у главного аутсайдера.

В первом тайме особо опасных моментов почти не было, кроме удара в падении от Сержа Гнабри - парировано. Он же отличился на 69-й минуте, снова в падении нанося удар уже после доставки мяча от Бенжамена Павара. Затем пришло время Кингсли Команда, его удар из пределов штрафной потащил вратарь, но вскоре он был бессилен после удара француза с лета.

«Бавария» лидирует с запасом в одно очко от «Боруссии», соперник последний с отставанием от спасительной позиции в шесть баллов.

Протокол игры  
Бавария2:0Герта
(1:0) Гнабри Серж69'  
(2:0) Коман Кингсли80'  
Зоммер ЯннМазрауи Нуссаир 74' (Станишич Йосип ( 74') Павар БенжаменДе Лигт МаттейсКанселу Жоау  67'Киммих ЙозуаГорецка Леон  25' 46' (Сане Лерой ( 46') Гнабри СержМусиала Джамал 61' (Гравенберх Райан ( 61') Коман Кингсли 81' (Тель Матис ( 81') Мане Садио 61' (Мюллер Томас ( 61')
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаБлинд Дэйли
Кристенсен ОливерКенни ДжонджоРохель АгустинУремович ФилипПлаттенхардт МарвинНганкам Жессик 54' (Канга Вилфрид ( 54') Тусар ЛюкаБутьюс Жан-Поль 83' (Шерхант Дерри ( 83') Миттельштедт Максимилиан 65' (Маза Ибрагим ( 65') Лукебакио Доди 83' (Стенж Вейт ( 83') Нидерлехнер Флориан 54' (Эджуке Чидера ( 54')
Запасные: Джигерджи ТолгаПекарик ПетерКлеменс ПаскальЯрстейн Руне
30 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Герта Бавария
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