«Бавария» дважды реализовала невероятное преимущество в матче с «Гертой»

Осечкой дортмундской «Боруссии» «Бавария» воспользовалась сполна. Чемпионы Германии принимали «Герту» и нанесли под два десятка ударов, подали примерно столько же угловых при нулях в аналогичных графах у главного аутсайдера.
В первом тайме особо опасных моментов почти не было, кроме удара в падении от Сержа Гнабри - парировано. Он же отличился на 69-й минуте, снова в падении нанося удар уже после доставки мяча от Бенжамена Павара. Затем пришло время Кингсли Команда, его удар из пределов штрафной потащил вратарь, но вскоре он был бессилен после удара француза с лета.
«Бавария» лидирует с запасом в одно очко от «Боруссии», соперник последний с отставанием от спасительной позиции в шесть баллов.
Протокол игры
|(1:0) Гнабри Серж69'
|(2:0) Коман Кингсли80'
Зоммер Янн•Мазрауи Нуссаир74' (Станишич Йосип (74') •Павар Бенжамен•Де Лигт Маттейс•Канселу Жоау• 67'Киммих Йозуа•Горецка Леон 25'46' (Сане Лерой (46') •Гнабри Серж•Мусиала Джамал61' (Гравенберх Райан (61') •Коман Кингсли81' (Тель Матис (81') •Мане Садио61' (Мюллер Томас (61')
Запасные: Ульрайх Свен•Сарр Буна•Блинд Дэйли
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо•Рохель Агустин•Уремович Филип•Платтенхардт Марвин•Нганкам Жессик54' (Канга Вилфрид (54') •Тусар Люка•Бутьюс Жан-Поль83' (Шерхант Дерри (83') •Миттельштедт Максимилиан65' (Маза Ибрагим (65') •Лукебакио Доди83' (Стенж Вейт (83') •Нидерлехнер Флориан54' (Эджуке Чидера (54')
30 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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