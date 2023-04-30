«Бавария» дважды реализовала невероятное преимущество в матче с «Гертой»

Осечкой дортмундской «Боруссии» «Бавария» воспользовалась сполна. Чемпионы Германии принимали «Герту» и нанесли под два десятка ударов, подали примерно столько же угловых при нулях в аналогичных графах у главного аутсайдера.

В первом тайме особо опасных моментов почти не было, кроме удара в падении от Сержа Гнабри - парировано. Он же отличился на 69-й минуте, снова в падении нанося удар уже после доставки мяча от Бенжамена Павара. Затем пришло время Кингсли Команда, его удар из пределов штрафной потащил вратарь, но вскоре он был бессилен после удара француза с лета.

«Бавария» лидирует с запасом в одно очко от «Боруссии», соперник последний с отставанием от спасительной позиции в шесть баллов.