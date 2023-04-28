Действующий лидер Бундеслиги одержал всего одну победу в последних шести турах

В немецкой Бундеслиге снова может смениться лидер после осечки дортмундской «Боруссии».

«Шмели» возглавляли турнирную таблицу перед началом 30-го тура, на одно очко опережая «Баварию», но не сумели одолеть «Бохум» в сегодняшней встрече (1:1). Таким образом, как отмечает Opta, команда, начинающая тур лидеров чемпионата Германии, одержала всего одну победу в последних шести матчах. Речь о «Баварии» и дортмундской «Боруссии», поочерёдно занимающих место на вершине.

Мюнхенцы могут вновь оказаться на первом месте уже 30 апреля – для этого им нужно одолеть в родных стенах берлинскую «Герту».