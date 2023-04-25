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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гасилин рассказал, что Сане могли отстранить от академии «Шальке»

25 Апреля 2023 • 00:51 Комментировать
Бавария
...
Герта
30.04 16:30

Бывший игрок немецкого «Шальке», питерского «Зенита» и пермского «Амкара» Алексей Гасилин рассказал, что во время своей аренды в Германию очень хорошо общался с будущей звездой «Манчестер Сити» и «Баварии» Лероем Сане.

«В академии «Шальке» я больше всего общался с Лероем Сане. Но уже тогда он себе крутые тачки, два раза их разбивал, потому что активно гонял по улицам. Ему регулярно делали выговоры в клубе, чуть не отстранили», - делится Гасилин для Sport24.

Напомним, что Гасилин и Сане – 27-летние сверстники. В сезоне-2015/16 россиянин из «Зенита» был отправлен в Германию, в то время там учился футболу молодой Сане. В 2016 году немец перебрался в английский гранд – «Манчестер Сити».

Ранее Алексей Гасилин назвал игрока из России, который должен был играть в самом топовом клубе Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Гасилин Лерой Сане
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