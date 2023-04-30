Тухель: «Мане забил огромное количество голов в самой сложной лиге мира»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о проблемах Садио Мане.

Сенегалец проводит не самый убедительный дебютный сезон в Германии после перехода из «Ливерпуля». В сегодняшней встрече Бундеслиги с «Гертой» (2:0) 31-летний футболист не сумел отличиться, а на 61-й минуте был заменён.

«Такова ситуация. Садио должен продолжать работать и держать голову высоко. Этот парень забил бесчисленное количество голов в сложнейшей лиге мирового футбола», – ответил на вопрос о Мане Тухель, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.

В активе Садио Мане 12 забитых мячей и пять ассистов в 35 матчах текущего сезона.