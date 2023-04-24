В «Баварии» недовольны заявлениями Тухеля относительно будущего Теля

Нападающий «Баварии» Матис Тель должен остаться в клубе на следующий сезон.

Отвечая на вопрос о будущем 17-летнего француза, главный тренер команды Томас Тухель допустил сценарий с возможным уходом форварда в аренду в следующем сезоне. Как сообщает Sky Sport News, руководство клуба неодобрительно отреагировало на слова тренера. В «Баварии» не рассматривают возможность ухода юного игрока в обозримом будущем.

В текущей кампании Матис Тель принял участие в 24 поединках мюнхенского коллектива во всех турнирах, пять раз поразив ворота соперников. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.