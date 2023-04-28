Тухель назвал сроки восстановления Упамекано

Защитник Дайо Упамекано угодил в лазарет «Баварии». У футболиста выявили растяжение мышц правого бедра.

«Упа вчера получил травму и пропустит около двух недель», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

В сезоне 2022/2023 Дайо Упамекано провёл за «Баварию» 40 матчей. В них французский защитник записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

«Бавария» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Боруссии» на одно очко. В воскресенье, 30 апреля, команда Томаса Тухеля сыграет против «Герты» на своём поле.