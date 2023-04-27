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«Бавария» готова рассмотреть предложения по Гнабри летом

27 Апреля 2023 • 21:19 Комментировать
Бавария
...
Герта
1 1.12 X 9.50 2 19.00
30.04 16:30

Вингер «Баварии» Серж Гнабри может быть продан в летнее трансферное окно.

Как уже сообщалось, выступления 27-летнего футболиста не слишком впечатляют боссов мюнхенцев. Сам Гнабри не горит желанием уходить, однако в «Баварии», как информирует журналист Флориан Плеттенберг, готовы расстаться с ним грядущим летом, если поступят приемлемые предложения. На данный момент ни один клуб не обозначил конкретный интерес.

Трудовое соглашение Сержа Гнабри с «Баварией» рассчитано до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 55 млн евро. В активе игрока 12 голов и 11 ассистов в 42 матах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри трансферы футбола - лето 2023
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