«Бавария» пока не определилась с будущим Гнабри

«Бавария» пока не определилась с будущим нападающего Сержа Гнабри, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на слухи о возможном уходе 27-летнего немца, клуб пока не принял решения по Гнабри, как и по Садио Мане. Ожидается, что будущее футболистов мюнхенской команды определится в мае.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе мюнхенцев 42 матча, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Цвета «Баварии» Гнабри защищает с 2017 года.