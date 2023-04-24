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«Бавария» пока не определилась с будущим Гнабри

24 Апреля 2023 • 13:25 Комментировать
Бавария
...
Герта
30.04 16:30

«Бавария» пока не определилась с будущим нападающего Сержа Гнабри, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на слухи о возможном уходе 27-летнего немца, клуб пока не принял решения по Гнабри, как и по Садио Мане. Ожидается, что будущее футболистов мюнхенской команды определится в мае.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе мюнхенцев 42 матча, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Цвета «Баварии» Гнабри защищает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Садио Мане
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БАВАРИЯ ГЕРТА
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