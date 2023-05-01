Горецка принёс извинения журналистам

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка признался, что позволил себе слишком резкое высказывание.

Напомним, что в воскресенье 28-летний футболист заявил, что «СМИ уничтожают игроков «Баварии». В понедельник хавбек принёс извинения прессе: «Моё вчерашнее заявление было неправильным, я произнёс эти слова на эмоциях после матча. Мы должны быть самокритичными и не бояться критики со стороны», – цитирует Bild Горецку.

В матче прошедшего тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Герту» (2:0), обойдя дортмундскую «Боруссию» и вернувшись на первую строчку в турнирной таблице за четыре тура до завершения сезона.