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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка принёс извинения журналистам

01 Мая 2023 • 21:21 Комментировать
Бавария
2:0
Герта
окончен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка признался, что позволил себе слишком резкое высказывание.

Напомним, что в воскресенье 28-летний футболист заявил, что «СМИ уничтожают игроков «Баварии». В понедельник хавбек принёс извинения прессе: «Моё вчерашнее заявление было неправильным, я произнёс эти слова на эмоциях после матча. Мы должны быть самокритичными и не бояться критики со стороны», – цитирует Bild Горецку.

В матче прошедшего тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Герту» (2:0), обойдя дортмундскую «Боруссию» и вернувшись на первую строчку в турнирной таблице за четыре тура до завершения сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка
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