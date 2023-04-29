Тухель высказался о культуре в «ПСЖ», «Челси» и «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о топовых клубах, в которых он работал и работает.

«У каждого клуба своя ДНК. В Парижане это было что-то особенное – не так, как в Англии и Германии. Поэтому сравнивать сложно. Но в «Челси» и «Баварии» культура очень похожа.

Всё дело в победах. Это сильные клубы, которые диктуют моду. Это закаляет характер. В Париже всё было немного иначе, потому что в этой стране другая культура – она не лучше и не хуже. Самое главное, что я всегда люблю свою команду», - слова Тухеля приводит портал Goal.

В воскресенье «Бавария» будет принимать «Герту». В случае победы мюнхенцы выйдут на первое место в Бундеслиге.

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