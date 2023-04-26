Кан может покинуть «Баварию»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан может покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Мартин Фолькмар в социальной сети, мюнхенский клуб начал искать замену 53-летнему специалисту. Отмечается, что на этом настоял член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс. На данный момент основным кандидатом на место Кана является Аксель Хелльманн, работающий ныне в «Айнтрахте».

По сведениям источника, данный процесс может затянуться, поэтому временно генеральным директором команды может стать Карл-Хайнц Румменигге.

После 29 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков.