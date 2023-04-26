Мане может перейти в топ-клуб АПЛ, речь не о «Ливерпуле»

Нападающий «Баварии» Садио Мане в скором времени может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Ливерпуля» и «Саутгемптона». По информации от Football Insider, сенегалец интересен лондонскому «Челси».

«Бавария» недовольна игрой и дисциплиной Мане, поэтому мюнхенский клуб всерьёз задумывается о летней продаже. Это при том, что Садио не успел провести даже полноценного сезона в команде и пропустил внушительный срок из-за травмы.

Напомним, Мане в каждом из своих сезонов в АПЛ с 2014 по 2022 год стабильно забивал минимум по 10 голов. Подобным достижением может похвастаться только нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.