Гравенберх: «Роль в «Баварии» не соответствует моим ожиданиям»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх высказался о своей роли в составе немецкого гранда.

«Тренироваться и играть на столь высоком уровне на протяжении года поучительно, но в следующем сезоне ситуация должна измениться — я очень хочу снова играть каждую неделю. Я ещё не разговаривал с руководством клуба. Но понятно, что эта роль не соответствует моим ожиданиям», — заявил нидерландский хавбек, чьи слова приводит Voetbal International.

В нынешнем сезоне Райан провёл 27 матчей в составе «рекордмайстера» в рамках всех состязаний, забив один гол при одном ассисте.Ранее сообщалось об интересе к персоне Гравенберха со стороны грандов английского футбола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.