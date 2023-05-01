Тухель оценил игру Гравенберха

Рулевой «Баварии» Томас Тухель высказался о выступлении Райана Гравенберха в поединке с «Гертой».

20-летний полузащитник, как известно, недоволен своей ролью в команде в текущем сезоне – он хочет гораздо чаще появляться на поле. Слухи связывают нидерландца с переходом в один из грандов Английской премьер-лиги уже в предстоящее трансферное окно.

В воскресном матче с «Гертой» Гравенберх появился на замену на 61-й минуте вместо Джамала Мусиалы. Встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 2:0. По словам Тухеля, экс-хавбек «Аякса» явно не испортил картину: «Райан провёл отличную игру, выйдя со скамейки запасных», – ответил на вопрос об Гравенберхе наставник «Баварии».