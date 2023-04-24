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Зоммер может покинуть «Баварию» летом

24 Апреля 2023 • 20:36 Комментировать
Бавария
...
Герта
30.04 16:30

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер, вероятно, покинет клуб спустя всего полгода после прихода.

В январе мюнхенский гранд подписал швейцарца из «Боруссии» Мёнхенгладбах в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона из-за травмы. 34-летний вратарь подвергся некоторой критике за свою игру в недавних матчах, и наставник команды Томас Тухель, как сообщает Sky Sport, намерен сделать ставку на Нойера, когда тот вернётся в строй. «Бавария» рассматривает возможность продажи Зоммера в летнее трансферное окно – он вряд ли останется в клубе в качестве второго голкипера.

В 20 поединках за «Баварию» Янн Зоммер пропустил 26 мячей. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermakt в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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