Зоммер может покинуть «Баварию» летом

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер, вероятно, покинет клуб спустя всего полгода после прихода.

В январе мюнхенский гранд подписал швейцарца из «Боруссии» Мёнхенгладбах в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона из-за травмы. 34-летний вратарь подвергся некоторой критике за свою игру в недавних матчах, и наставник команды Томас Тухель, как сообщает Sky Sport, намерен сделать ставку на Нойера, когда тот вернётся в строй. «Бавария» рассматривает возможность продажи Зоммера в летнее трансферное окно – он вряд ли останется в клубе в качестве второго голкипера.

В 20 поединках за «Баварию» Янн Зоммер пропустил 26 мячей. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermakt в 5 млн евро.