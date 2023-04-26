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«Бавария» работает над продлением контрактов трёх игроков

26 Апреля 2023 • 02:19 Комментировать
Бавария
...
Герта
30.04 16:30

«Бавария» запланировала контрактные переговоры с тремя футболистами.

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич уже встретился с Джамалом Мусиалой и Альфонсо Дэвисом для обсуждения их будущего – клуб планирует наградить обоих молодых игроков новым соглашением, докладывает Bayern & Germany. Отмечается также, что переговоры с «Баварией» продолжает Люка Эрнандес, и руководство полностью уверено в успешном исходе обсуждений с французом, который в настоящий момент продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.

Действующий контракт Джамала Мусиалы рассчитан до 2026 года, Альфонсо Дэвиса – до 2025, Люки Эрнандеса – до 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Альфонсо Дэвис Люка Эрнандес Джамал Мусиала
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БАВАРИЯ ГЕРТА
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