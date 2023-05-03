Тухель шутит - к наставнику «Баварии» вернулось расположение духа

Общаясь с журналистами после победы «Баварии» в матче с «Гертой», Томас Тухель показал, что к нему вернулось расположение духа и желание шутить, что не было свойственно ему в последние годы, начиная с «ПСЖ».

Заприметив журналиста в забавной одежке а-ля спортивный костюм 90-х, Тухель спросил его - откуда у тебя эта штучка из 90-х? А тот, почувствовав иронию в голосе наставника «Баварии», попробовал отшутиться - дескать, купил за 20 евро в секонд-хэнде. Но Тухель нашелся и тут

- Конечно, я знаю, у меня тоже ведь есть такие, - ответил он журналисту, после чего тот сказал, что не может поверить в такое совпадение.