Коло Туре: «Думаю, уход Мане стал огромной потерей для «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Коло Туре считает, что уход нападающего Садио Мане сильно повлиял на команду Юргена Клоппа прошлым летом. Напомним, сенегалец за сумму свыше 50 миллионов евро отправился в мюнхенскую «Баварию».

«Юрген Клопп является топ-тренером. Он побеждал как в Германии, так и в Англии. Каждому клубу приходится сталкиваться с переходным периодом. Думаю, уход Мане стал огромной потерей для «Ливерпуля», – заявил Туре в беседе с Daily Mirror.

Уход Мане из «Ливерпуля» пока не приносит пользы ни одной из сторон. Мерсисайдская команда идёт на 6 месте в АПЛ, а Садио отметился всего 7 голами и 4 ассистами в Бундеслиге. Недавно у сенегальца возникли проблемы с дисциплиной в «Баварии», из-за чего футболиста летом могут продать.