Маттеус неожиданно раскритиковал Кана

Бывшая звезда мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус, анализирует причины неудачного для мюнхенцев сезона, которым грозит остаться без титулов. По его словам, проблемы не только в игроках или в тренере, но и в высшем руководстве клуба.

В частности, Лотар считает, что свое отношение к делу в худшую сторону изменил и его бывший одноклубник Оливер Кан, легендарный экс-вратарь «Баварии».

- Случилось то, чего никто не ждал еще три-четыре месяца тому назад. Очевидно, что Оливре Кан теряет контроль над ситуацией. У него появились другие интересы, ему нравится расслабляться, проводить время с семьей, играть в гольф.

Наверное, он недооценил свою рроль, не понял, что в Мюнхене надо жить только «Баварией», только клубом. Иногда я общаюсь с ним и чувствую, что он не понимает, что происходит в клубе, просто не в курсе, - цитирует слова Маттеуса Sport Bild.