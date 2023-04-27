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Чемпионат Германии. Бундеслига

Злой Тухель сломал инвентарь на тренировке «Баварии»

27 Апреля 2023 • 18:54 Комментировать (2)
Бавария
...
Герта
1 1.12 X 9.50 2 19.00
30.04 16:30

Томас Тухель отдаётся работе со всей страстью. В четверг на тренировке молодой специалист был недоволен тем, как действуют его подопечные. Тухель был так зол, что даже сломал пластиковый шест для слалома. Об этом на своих страницах рассказывает Bild, публикуя несколько фотографий.

Тухель возглавляет «Баварию» уже месяц. За это время команда провела семь матчей, в которых отпраздновала две победы при двух ничьих и трёх поражениях. На текущий момент мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей дортмундской «Боруссии» «Бавария» отстаёт на один зачётный балл.

Тухель хочет привести в «Баварию» звёздного футболиста из «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ ГЕРТА
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Комментарии (2)
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NOBODY
27 Апреля 2023 в 19:38
В четверг на тренировке молодой специалист был недоволен тем, как действуют его подопечные. Тухель был так зол, что даже сломал пластиковый шест для слалома.........
ненормальный он все-таки....
Alex1972
27 Апреля 2023 в 19:13
Одни расходы от этого фрица.. Хе..
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