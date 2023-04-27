Злой Тухель сломал инвентарь на тренировке «Баварии»

Томас Тухель отдаётся работе со всей страстью. В четверг на тренировке молодой специалист был недоволен тем, как действуют его подопечные. Тухель был так зол, что даже сломал пластиковый шест для слалома. Об этом на своих страницах рассказывает Bild, публикуя несколько фотографий.

Тухель возглавляет «Баварию» уже месяц. За это время команда провела семь матчей, в которых отпраздновала две победы при двух ничьих и трёх поражениях. На текущий момент мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей дортмундской «Боруссии» «Бавария» отстаёт на один зачётный балл.

Тухель хочет привести в «Баварию» звёздного футболиста из «Манчестер Юнайтед»