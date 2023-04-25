В сети появились фотографии домашней формы «Баварии» на сезон 2023/2024. Опубликовал фото портал Footy Headlines, который специализируется на инсайдах из мира формы футбольных клубов.

Любопытно, что основным цветом в домашней форме «Баварии» будет не красный, а белый.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующей дортмундской «Боруссии» мюнхенцы отстают на один зачётный балл.

Ближайший матч Бундеслиги «Бавария» проведёт в воскресенье, 30 апреля, - против «Герты» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.