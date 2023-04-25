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Чемпионат Германии. Бундеслига

Основной цвет – белый: Появилось фото домашней формы «Баварии» на следующий сезон фото

25 Апреля 2023 • 15:32 Комментировать
Бавария
...
Герта
30.04 16:30

В сети появились фотографии домашней формы «Баварии» на сезон 2023/2024. Опубликовал фото портал Footy Headlines, который специализируется на инсайдах из мира формы футбольных клубов.

Любопытно, что основным цветом в домашней форме «Баварии» будет не красный, а белый.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующей дортмундской «Боруссии» мюнхенцы отстают на один зачётный балл.

Ближайший матч Бундеслиги «Бавария» проведёт в воскресенье, 30 апреля, - против «Герты» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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