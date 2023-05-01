Кан: «Я не уйду из «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан в очередной раз с уверенностью высказался о своём будущем в клубе.

Коллектив из Мюнхена вернулся на первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги после победы над «Гертой» (2:0) в воскресном матче 30-го тура. Слухи не первую неделю связывают Кана со скорым уходом из «Баварии», и журналисты не упустили возможность вновь об этом спросить по завершении игры: «Я определённо буду здесь в следующем сезоне. Вокруг тебя всегда будет много разного рода дискуссий, когда ты работаешь в «Баварии», и в этом нет ничего удивительного. Я сосредоточен на футболе», – приводит журналист Максимилиан Кох слова легендарного экс-вратаря.