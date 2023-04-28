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Чемпионат Германии. Бундеслига

Уткин: «Вот будет круто, если «Бавария» не станет чемпионом»

28 Апреля 2023 • 11:19 Комментировать
Бавария
...
Герта
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30.04 16:30

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о смене главного тренера в «Баварии».

Напомним, в конце марта нынешнего года руководство мюнхенского клуба отправило в отставку Юлиана Нагельсманна и пригласило на эту должность Томаса Тухеля. Под руководством нового наставника «Бавария» потерпела три поражения в семи встречах.

Уткин назвал поступок «Баварии» очень спорным и выразил надежду на то, что команде Тухеля не удастся выиграть чемпионат Германии.

«Вот будет круто, если «Бавария» не станет чемпионом. Мне бы так этого хотелось. Просто чтобы люди немножечко окунули себя лицом в ту самую субстанцию, которую я приводил в пример, говоря о российском судействе», — заявил Уткин в видео на своём YouTube-канале.

После 29 туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Боруссии» на одно очко. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Василий Уткин Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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