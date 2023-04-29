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Гравенберх попросил «Баварию» выслушать трансферные предложения от других клубов

29 Апреля 2023 • 00:06 Комментировать
Бавария
...
Герта
1 1.12 X 9.50 2 20.00
30.04 16:30

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх может покинуть клуб предстоящим летом.

20-летний футболист не скрывает, что хотел бы играть более значимую роль в команде, чем в текущем сезоне, и его будущее в Мюнхене остаётся неопределённым. Интерес к нидерландцу проявляет «Ливерпуль», также среди претендентов фигурируют другие гранды Английской премьер-лиги. Как информирует издание 90min, Гравенберх надеется, что «Бавария» выслушает предложения по нему от других клубов. Хавбек уже попросил боссов мюнхенцев не отказываться от продажи до переговоров с потенциальными покупателями.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Райана Гравенберха в 30 млн евро.

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Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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