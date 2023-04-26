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Тухель по-прежнему рассматривает Ковачича в качестве потенциального новичка «Баварии»

26 Апреля 2023 • 01:55 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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Через 18 ч. 47 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подумывает о приглашении в свою команду полузащитника «Челси» Матео Ковачича.

Первые сведения о возможном переходе хорвата в мюнхенский клуб появились вскоре после назначения Тухеля на пост рулевого «Баварии», однако затем слухи поутихли. Согласно обновлённой информации журналиста Тоби Альтсхеффля, немецкий специалист не отказался от идеи подписания Ковачича. Контракт 28-летнего футболиста истекает уже в следующем году, что повышает шансы на его скорый уход из «Челси». Кроме того, хавбек отлично говорит по-немецки. Итоговое решение по трансферу будет зависеть от мнения руководства «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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