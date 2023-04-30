Тухель – о победе «Баварии»: «Мы слишком долго не могли забить, но выиграли заслуженно»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу команды над «Гертой» в матче Бундеслиги (2:0).

На 69-й минуте Серж Гнабри вывел мюнхенцев вперёд, а вскоре Кингсли Коман удвоил преимущество. «Бавария» вернулась на первую строчку за четыре тура до конца, на одно очко обойдя дортмундскую «Боруссию».

«Мы слишком долго не могли забить первый гол, упустили много моментов, но всё же не растерялись, сохранив правильный настрой. Рад, что сегодня всё получилось, но нам нужно продолжать совершенствоваться.

Было трудно играть против «Герты», всеми силами оборонявшейся глубоко у своих ворот. Приятно, что мы не допустили ни одной контратаки. Матч не был зрелищным, но мы заслужили победу», – сказал в интервью DAZN Тухель.