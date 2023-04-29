Тухель: «Бавария» должна набрать 15 очков в оставшихся матчах Бундеслиги»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель высказался об оставшихся матчах сезона.

Мюнхенцы проводят далеко не лучшую по собственным меркам кампанию: команда вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов, а вопрос чемпионства в Бундеслиге остаётся открытым. Коллективу Тухеля необходимо обыграть «Герту» в матче 30-го тура, чтобы опередить «Боруссию» Дортмунд на одно очко и вернуть себе лидерство.

«Очевидно, что мы должны стать лучше. Ещё не поздно взяться за дело и показать позитивную реакцию. Сейчас победы нужны нам больше, чем когда-либо. Всё зависит от нас самих. Цель ясна – нам необходимо набрать 15 очков в пяти оставшихся встречах», – заявил Тухель в преддверии воскресного матча с «Гертой».