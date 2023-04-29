Кан ответил на вопрос о трансферных планах «Баварии» на лето

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о задачах на предстоящее трансферное окно.

После не самого удачного нынешнего сезона в составе «Баварии», вероятно, произойдёт немало перемен, и наиболее ожидаемая из них – покупка нового центрфорварда. Журналисты спросили у Кана, готов ли клуб вложить серьёзную сумму в подписание нападающего: «Мы найдём правильные ответы. Вполне возможно, что потребуются значительные инвестиции. Однако, какой бы сложной ни была ситуация, мы должны избегать спешки. Сейчас нам нужно полностью сконцентрироваться на борьбе за чемпионство в Бундеслиге», – приводит Bayern & Germany слова Кана.