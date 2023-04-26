Почётный президент «Баварии» провёл долгую беседу с Тухелем

Слабая форма «Баварии» после назначения Томаса Тухеля привела ко вмешательству со стороны руководства клуба.

По информации журналиста Торбена Хоффманна, почётный президент «рекордмайстера» Ули Хенесс провёл долгую беседу с наставником на тренировочном поле. Сообщается, что чемпион мира и Европы снова принимает более активное участие в действиях клуба.

Напомним, что Томас Тухель был назначен на пост главного тренера «Баварии» в марте 2023 года. Под его руководством мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, а также потеряли первое место в Бундеслиге, выиграв лишь в двух из четырёх матчей чемпионата.