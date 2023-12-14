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​Кайседо: «Мне нравится, как Почеттино защищает меня»

14 Декабря 2023 • 16:29 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
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16.12 18:00

Полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо высказался о своей игре. Эквадорец выступает за «пенсионеров» в середины августа.

«Сейчас я не настоящий Мойсес, но я уверен, что вернусь и продолжу добиваться успеха. Я буду радовать болельщиков «Челси». Я плохо себя чувствую, потому что всегда хочу побеждать. Мне нравится, как Почеттино защищает меня», - слова Кайседо приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telemundo.

В сезоне 2023/2024 Мойсес Кайседо провёл за «Челси» 17 матчей. Результативными действиями хавбек не отмечался.

На текущий момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мойсес Кайседо
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