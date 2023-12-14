Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эльведи попал в сферу интересов лондонского топ-клуба

14 Декабря 2023 • 16:03 Комментировать
Боруссия М
...
Вердер
1 1.87 X 4.10 2 3.65
15.12 22:30

Центральный защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Нико Эльведи находится в сфере интересов лондонского «Челси». По информации от Team Talk, «пенсионеры» попробуют купить 27-летнего швейцарца в январе.

«Челси» обеспокоен кадровой ситуацией с травмами, поэтому тренерский штаб хочет усилить команду новым защитником. Ранее «синих» также связывали с Джонатаном Та из леверкузенского «Байера».

Эльведи в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в чемпионате Германии. «Трансфермаркт» оценивает швейцарского футболиста в 14 миллионов евро. У Нико есть контракт с «Боруссией» до лета 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Мёнхенгладбах Нико Эльведи трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М ВЕРДЕР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

Сегодня, 14 Декабря
14:19
​Надёжная ставка и прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер чемпионата Германии — 15 декабря 2023
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» активно следит за одним из лучших бомбардиров Бундеслиги
16:19 · Англия. Премьер-лига
13 игроков «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч с «Ливерпулем»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Если тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед», фаворитом на пост тренера будет экс-наставник «Челси»
16:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Мадуэке
16:03 · Англия. Премьер-лига
Эльведи попал в сферу интересов лондонского топ-клуба
14:58 · Англия. Премьер-лига
Контракт Варана с «Манчестер Юнайтед» заканчивается в конце этого сезона
14:01 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы на отставку тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Пиоли: «Я не знал о пристрастии Тонали к ставкам»
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Давай ты заткнёшься!»: Милнер рассказал о хамстве Клоппа
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не будет бороться за Пальинью, на игрока претендуют только два клуба
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решил продать трёх игроков
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» сомневается в Филлипсе из-за слишком оборонительного профиля
12:30 · Англия. Премьер-лига
Гюсто: «Надеюсь, «Челси» продолжит быть большим клубом в будущем»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Хави договорился о трансфере «Барселоны»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон: «Кайседо – очень хороший игрок, но стоит ли он 116 миллионов евро? Думаю, что нет»
Все новости
Рекомендуем