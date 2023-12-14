Эльведи попал в сферу интересов лондонского топ-клуба

Центральный защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Нико Эльведи находится в сфере интересов лондонского «Челси». По информации от Team Talk, «пенсионеры» попробуют купить 27-летнего швейцарца в январе.

«Челси» обеспокоен кадровой ситуацией с травмами, поэтому тренерский штаб хочет усилить команду новым защитником. Ранее «синих» также связывали с Джонатаном Та из леверкузенского «Байера».

Эльведи в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в чемпионате Германии. «Трансфермаркт» оценивает швейцарского футболиста в 14 миллионов евро. У Нико есть контракт с «Боруссией» до лета 2027 года.