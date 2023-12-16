Гладбахская «Боруссия» с «Вердером» выдали результативную ничью

Гладбахская «Боруссия» и «Вердер» открыли новый европейский уикенд в топ-лигах. Середняки бились на равных и сыграли результативно. Уже на седьмой минуте Рафаэль Борре здорово стрельнул с лета и открыл счет. Перед перерывом Рокко Райтц отыграл перевес противника. В первой атаке второго тайма Куадио Коне зарядил в штангу, а на 49-й минуте Райтц оформил дубль. Алассан Плеа едва не отличился, его дальний удар был минимально неточным. Счет 2:2 сделал Марвин Дукш.
«Боруссия» поднялась на девятое место, опережая противника на два очка и три позиции.
Протокол игры
|7'Борре Рафаэль (0:1)
|(1:1) Райтц Рокко45'
|(2:1) Райтц Рокко49'
|76'Дукш Марвин (2:2)
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Эльведи Нико•Вебер Максимилиан• 34'Онора Франк 45'87' (Нойхаус Флориан (87') •Вайгль Юлиан• 66'Нец Лука•Райтц Рокко81' (Нгуму Натан (81') •Коне Куадио87' (Ранос Грант-Леон (87') •Хак Робин81' (Крамер Кристоф (81') • 90'Плеа Алассан90' (Боргес Санчес Ивандро (90')
Цеттерер Михаэль•Велькович Милош•Штарк Никлас•Юнг Антони•Вайзер Митчелл• 45'Стаге Йенс•Деман Оливье86' (Агу Феликс (86') •Шмид Романо 51'68' (Линен Сенне (68') •Биттенкорт Леонардо68' (Нжинма Джастин (68') •Борре Рафаэль90' (Ковнацки Давид (90') •Дукш Марвин
15 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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