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Гладбахская «Боруссия» с «Вердером» выдали результативную ничью

16 Декабря 2023 • 00:29 Комментировать
Боруссия М
2:2
Вердер
окончен

Гладбахская «Боруссия» и «Вердер» открыли новый европейский уикенд в топ-лигах. Середняки бились на равных и сыграли результативно. Уже на седьмой минуте Рафаэль Борре здорово стрельнул с лета и открыл счет. Перед перерывом Рокко Райтц отыграл перевес противника. В первой атаке второго тайма Куадио Коне зарядил в штангу, а на 49-й минуте Райтц оформил дубль. Алассан Плеа едва не отличился, его дальний удар был минимально неточным. Счет 2:2 сделал Марвин Дукш.

«Боруссия» поднялась на девятое место, опережая противника на два очка и три позиции.

Протокол игры  
Боруссия М2:2Вердер
  7'Борре Рафаэль (0:1)
(1:1) Райтц Рокко45'  
(2:1) Райтц Рокко49'  
  76'Дукш Марвин (2:2)
Николас МорицСкалли ДжозефЭльведи НикоВебер Максимилиан  34'Онора Франк  45' 87' (Нойхаус Флориан ( 87') Вайгль Юлиан  66'Нец ЛукаРайтц Рокко 81' (Нгуму Натан ( 81') Коне Куадио 87' (Ранос Грант-Леон ( 87') Хак Робин 81' (Крамер Кристоф ( 81'  90') Плеа Алассан 90' (Боргес Санчес Ивандро ( 90')
Запасные: Киародиа ФабиоХеррманн ПатрикФридрих МарвинОльшовски Ян
Цеттерер МихаэльВелькович МилошШтарк НикласЮнг АнтониВайзер Митчелл  45'Стаге ЙенсДеман Оливье 86' (Агу Феликс ( 86') Шмид Романо  51' 68' (Линен Сенне ( 68') Биттенкорт Леонардо 68' (Нжинма Джастин ( 68') Борре Рафаэль 90' (Ковнацки Давид ( 90') Дукш Марвин
Запасные: Гросс КристианВольтемаде НикПавленка ИржиКейта НабиРекер Симо
15 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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