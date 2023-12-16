Гладбахская «Боруссия» с «Вердером» выдали результативную ничью

Гладбахская «Боруссия» и «Вердер» открыли новый европейский уикенд в топ-лигах. Середняки бились на равных и сыграли результативно. Уже на седьмой минуте Рафаэль Борре здорово стрельнул с лета и открыл счет. Перед перерывом Рокко Райтц отыграл перевес противника. В первой атаке второго тайма Куадио Коне зарядил в штангу, а на 49-й минуте Райтц оформил дубль. Алассан Плеа едва не отличился, его дальний удар был минимально неточным. Счет 2:2 сделал Марвин Дукш.

«Боруссия» поднялась на девятое место, опережая противника на два очка и три позиции.