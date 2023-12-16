Почеттино: «Вклад Палмера просто феноменален»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре полузащитника Коула Палмера.

21-летний футболист стал героем матча против «Шеффилд Юнайтед» (2:0), записав себе в актив забитый мяч и результативную передачу.

«Я считаю Коула плеймейкером – он может строить игру команды. Также он способен забивать голы и отдавать голевые передачи. Его вклад просто феноменален, и так было с первого дня его пребывания здесь», – заявил в интервью BBC Почеттино.

Напомним, что Коул Палмер пополнил ряды «Челси» минувшим летом, перебравшись из «Манчестер Сити» за 47 млн евро. На счету англичанина шесть голов и три ассиста в 14 поединках за «синих» в Премьер-лиге.