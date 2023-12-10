Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик мог перебраться в «Челси», а не в мадридский «Реал».

В конце прошлого года гранд Ла Лиги оформил покупку юного футболиста. Бразилец переедет в Мадрид летом 2024 года, когда отметит 18-летие.

«Мы получили предложение от «Челси», а затем приехали в Лондон, чтобы ознакомиться с городом и клубом. Мы посмотрели матч против «Арсенала», у нас была возможность увидеться с тренером, а также с Жоржиньо, Тьяго Силвой, Сесаром Аспиликуэтой.

К Эндрику прикрепили человека, который должен был помочь освоиться. Нам показали дом, в котором мы будем жить, и школу, которую он будет посещать. Я уже думал, что мы поселимся в Лондоне, но всё изменилось в последний момент. Нам сказали, что владелец «Челси» не хочет платить 60 млн евро за 16-летнего игрока, поскольку это «раздует» рынок», – цитирует Madrid Xtra отца Эндрика.