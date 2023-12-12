«Челси» нашёл замену Силве в «Байере»

Лондонский «Челси» нашёл игрока, которым хочет заменить своего центрального защитника Тьяго Силву. Напомним, у 39-летнего бразильца в конце сезона истекает соглашение с командой Маурисио Почеттино.

По информации от журналиста Бена Джейкобса, «Челси» проявляет серьёзный интерес к защитнику леверкузенского «Байера» Джонатану Та. 27-летний немец вышел на новый уровень под руководством Хаби Алонсо и привлёк внимание целого ряда топ-клубов. Ранее защитника также связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Трансфермаркт» оценивает Джонатана в 20 миллионов евро. В феврале футболисту исполнится 28 лет.