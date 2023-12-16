«Челси» выиграл два подряд домашних матча впервые с октября 2022 года

«Челси» выиграл в домашнем матче 17-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «синие» впервые с октября прошлого календарного года одержали две домашние победы подряд. До выигранного матча с «клинками» со счётом 2:0 подопечные Маурисио Почеттино одержали победу над «Брайтоном» 3 декабря (3:2).

В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Челси» находится на десятом месте с 22 очками. Голами в ворота «Шеффилда» отметились Николас Джексон и Коул Палмер.