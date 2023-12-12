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Рис Джеймс пропустил 3 месяца из-за новой травмы

12 Декабря 2023 • 16:01 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
16.12 18:00

Правый защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс получил новую травму и пропустит длительный срок. Если верить журналисту Натану Гиссингу, англичанин пробудет в лазарете как минимум 3 месяца.

Джеймс травмировался в матче с «Эвертоном», где вышел в стартовом составе. Англичанина заменили в первом тайме из-за травмы задней поверхности бедра. Напомним, Джеймс с начала 2022 года пропустил из-за травмы 54 матча «Челси» во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Джеймс отметился одним результативным пасом в Английской премьер-лиге. Летом этого года Рис стал новым капитаном «Челси» после ухода Сесара Аспиликуэты.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс

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