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Стало известно, вернётся ли Лукаку в «Челси» зимой

11 Декабря 2023 • 20:46 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
16.12 18:00

Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку останется в итальянском клубе до конца сезона. Напомним, бельгиец выступает за римлян на правах аренды, его контракт принадлежит «Челси».

Как утверждает The Athletic, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в предстоящее трансферное окно намерен усилить атаку своей команды. Сообщается, что одним из вариантов могло быть возвращение Лукаку из аренды. Однако, по данным источника, в договоре между клубами нет пункта о досрочном прекращении аренды, поэтому бомбардир проведет в «Роме» еще минимум полгода.

В нынешнем сезоне 30-летний Лукаку появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и сделал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
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