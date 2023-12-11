Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джексон не получит наказание за потасовку с Паттерсоном

11 Декабря 2023 • 14:00 Комментировать
Челси
...
Шеффилд Юнайтед
16.12 18:00

Нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон не получит наказание за потасовку с защитником «Эвертона» Нейтаном Паттерсоном. По информации от журналиста Мэтта Лоу, Футбольная ассоциация не станет наказывать сенегальца.

Напомним, Джексон вышел на замену во вчерашнем матче с «Эвертоном», но не смог помочь своей команде избежать поражения 0:2. После финального свистка у сенегальца не выдержали нервы, вследствие чего между ним и Паттерсоном завязалась стычка, которую быстро смогли разнять.

Джексон проводит первый сезон в Английской премьер-лиге после летнего перехода из «Вильярреала». На счету сенегальца 6 голов в этом розыгрыше турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Николас Джексон

Новости по матчу

Сегодня, 11 Декабря
14:00
Джексон не получит наказание за потасовку с Паттерсоном
12:59
Галлахер: «Мы отчаянно хотели обыграть «Эвертон» и забрать три очка»
12:53
Оби Микель: «Я всегда защищал Почеттино, но пора уже брать на себя ответственность»
12:38
Романо: «Перед Почеттино не ставили цели финишировать на конкретной позиции»
03:47
«Ливерпуль» готов поспорить с «Челси» за звезду «Интера»
00:02
В «Челси» определились с приоритетной позицией для усиления
10 Декабря
23:19
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
14:17 · Англия. Премьер-лига
Варан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед», но чувствует, что может быть вынужден уйти
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заметил резкое ухудшение формы Каземиро, игрока готовы продать в январе
14:05 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Манчестер Юнайтед» с Уан-Биссакой по новому контракту зашли в тупик
14:00 · Англия. Премьер-лига
Джексон не получит наказание за потасовку с Паттерсоном
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Марсьялю
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вынес приговор Марсьялю
12:59 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Мы отчаянно хотели обыграть «Эвертон» и забрать три очка»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Я всегда защищал Почеттино, но пора уже брать на себя ответственность»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Лебёф: «Челси»? Сейчас это середняк»
12:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» договорился с Удоги о новом долгосрочном контракте
12:38 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Перед Почеттино не ставили цели финишировать на конкретной позиции»
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на вратаря «Кристал Пэлас»
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками
11:12 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Бёрнли» установил рекорд сезона АПЛ
09:49 · Англия. Премьер-лига
Алиссон раскрыл цель «Ливерпуля» в АПЛ
Все новости
Рекомендуем