Джексон не получит наказание за потасовку с Паттерсоном

Нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон не получит наказание за потасовку с защитником «Эвертона» Нейтаном Паттерсоном. По информации от журналиста Мэтта Лоу, Футбольная ассоциация не станет наказывать сенегальца.

Напомним, Джексон вышел на замену во вчерашнем матче с «Эвертоном», но не смог помочь своей команде избежать поражения 0:2. После финального свистка у сенегальца не выдержали нервы, вследствие чего между ним и Паттерсоном завязалась стычка, которую быстро смогли разнять.

Джексон проводит первый сезон в Английской премьер-лиге после летнего перехода из «Вильярреала». На счету сенегальца 6 голов в этом розыгрыше турнира.