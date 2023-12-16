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Почеттино объяснил, почему Энцо Фернандес не вышел в старте в матче против «Шеффилд Юнайтед»

16 Декабря 2023 • 23:25 Комментировать
Челси
2:0
Шеффилд Юнайтед

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о решении оставить в запасе Энцо Фернандеса.

Аргентинский полузащитник, обычно выходящий в основе, появился на поле только на 69-й минуте, когда на табло уже горел счёт 2:0. «Синим» удалось сохранить победный результат.

«В старте могут выйти только 11 игроков, и иногда нам требуется набор определённых характеристик. Сегодня мы посчитали, что в полузащите наиболее уместно задействовать Кайседо, Галлахера и Палмера в роли «десятки». Это был наш план на сегодня, но это не значит, что Энцо не сыграет в следующем матче», – приводит журналист Скотт Троттер слова Почеттино.

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