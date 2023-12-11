Броя: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо»

Нападающий «Челси» Армандо Броя вспомнил о тяжёлом периоде, когда восстанавливался после серьёзной травмы. В середине прошлого сезона албанец получил разрыв крестообразных связок колена, из-за чего пропустил длительный срок.

«Период с травмой был для меня очень сложным, но я счастлив, что всё осталось позади. Теперь я хочу продолжать идти вперёд. Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Моё колено практически вернулось к тому состоянию, в котором было до травмы», – цитирует Брою официальный сайт «Челси».

В этом сезоне Броя провёл 8 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился одним голом.