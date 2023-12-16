​Петрович и Мудрик – в основе «Челси» на матч с «Шеффилд Юнайтед»

В субботу матч чемпионата Англии проведут «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Дисаси, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Мудрик, Джексон.

Отметим, что место в воротах «Челси» с первых минут займёт Джордже Петрович, ведь Роберт Санчес травмирован.

Матч Премьер-лиги между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции.