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​Петрович и Мудрик – в основе «Челси» на матч с «Шеффилд Юнайтед»

16 Декабря 2023 • 17:09 Комментировать
Челси
0:0
Шеффилд Юнайтед
1 1.25 X 6.50 2 12.00
1-й тайм

В субботу матч чемпионата Англии проведут «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Дисаси, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Мудрик, Джексон.

Отметим, что место в воротах «Челси» с первых минут займёт Джордже Петрович, ведь Роберт Санчес травмирован.

Матч Премьер-лиги между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции.  

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ЧЕЛСИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
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